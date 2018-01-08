Faturaları 75 lira azaltacak formül

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının hem ekonomiye hem geleceğe hem de doğaya birçok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

CİDDİ TASARRUF SAĞLANABİLİR

GAZBİR olarak tasarruflu doğalgaz kullanımı konusunda gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle hem faturalarda hem de tüketimde düşüş sağlanabileceğini söyledi.

FATURALARI 75 LİRA AZALTIR

Arslan, bu önlemlerden birisinin yüksek verimli kombilerin tercih edilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanılan kombinin evin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğalgazın verimli kullanılabilmesi için önem taşıyor. İhtiyaçtan daha büyük veya daha küçük kapasiteli kombi almak doğalgazın verimli kullanılmasını engellerken, cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarının da zamanında yapılması gerekiyor. Ayrıca termostatik vanalar, oda sıcaklığı ayarlanan dereceye eriştiğinde sıcak suyun radyatöre geçişini kıstığı veya tamamen kapattığı için kombi ya da kazanların daha az çalışmasını sağlar ve yüzde 15 civarında tasarruf yapılabilir. Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye'de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, termostatların 3-4 derece düşük sıcaklığa ayarlanmasıyla yüzde 20 civarında tasarruf sağlayarak hem evlerin doğalgaz faturası hem de ülkemizin ithalat faturasını düşürmek mümkün."

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İZOLASYON VURGUSU

Bunlara ek olarak Türkiye’deki konutların neredeyse yarısının yalıtım açısından verimsiz durumda olduğuna işaret eden Arslan, bu nedenle elde edilen ısının bir kısmında kayıplar yaşandığını, özellikle çatı ve duvarlarda yapılacak yalıtım ve izolasyonla daha fazla verim sağlanabileceğini anlattı.

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