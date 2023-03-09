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Ekonomi

FED endişeli: Piyasalar diken üstünde

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonu düşürmede başarısızlığın maliyeti, başarmanın maliyetinden daha ağır olur" açıklamasında bulundu.

08:26 . 9/03/2023 Perşembe
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmenin maliyetinin başarının maliyetinden daha ağır olduğunu söyledi ve ekonomiyi soğutmak için işsizlikte bir miktar artışın görülmesi gerektiği mesajını verdi.


Powell, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için harcanan çabanın boşa çıkması halinde maliyetinin yüksek olacağını belirtti.


Fed Başkanı Jerome Powell.

Faiz konusunda ortak karar yok


Powell, Mart ayındaki toplantıda FAİZ artışının ne ölçüde olacağına ilişkin karar vermediklerini söyledi.


Powell, ek verileri görene kadar faiz için karar vermediklerini, 25 mi yoksa 50 baz puanlık artış mı yapılacağına yönelik olarak verilerin beklendiğini söyledi. Fed faizi 22 Mart 2023 tarihinde açıklayacak.





#FED
#Dünya Ekonomisi
#ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
23 dakika önce
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FED endişeli: Piyasalar diken üstünde
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