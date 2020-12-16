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Ekonomi Fed faiz kararını açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Uzun süredir faizi sabit bırakan Fed sürpriz yapmadı ve faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.

Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası yetkililerinin önümüzdeki dönem için faiz tahminleri değişmedi. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, bu yıl ve gelecek 3 yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0.1 seviyesinde kaldı. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2.5 seviyesinde bulunuyor.

GSYH TAHMİNLERİ OLUMLU YÖNDE REVİZE EDİLDİ

Fed yetkilileri GSYH tahminlerini olumlu yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 2.4 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,2 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 3,7 daralma, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye çıkarırken, 2023 yılı beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e indirdi.

ABD ekonomisi yılın 3.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 33.1 büyüdü. Büyüme ile ilgili 3.çeyreğin final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ YÜZDE 6.7

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 7.6'dan yüzde 6.7'ye, gelecek yıl için yüzde 5.5'ten yüzde 5'e çekildi.

Fed yetkilileri 2022 yılı için yüzde 4.2, 2023 yılı için yüzde 3.7 işsizlik oranı tahmin ediyorlar. Bir önceki tahminler sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4 seviyesinde bulunuyordu. Uzun dönem işsizlik tahmini ise yüzde 4.1 olarak kaldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 6.7 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı Nisan ayında yüzde 14.7 ile tarihi zirvesini gördü.

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