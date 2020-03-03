​FED faizi 50 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
Dolarda sert düşüş
Fed'in faiz indiriminin ardından dolarda yüzde 2'ye varan kayıplar yaşandı. Şu anda 6.06'dan işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
Dolarda sert düşüş
Fed'in faiz indiriminin ardından dolarda yüzde 2'ye varan kayıplar yaşandı. Şu anda 6.06'dan işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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