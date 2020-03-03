​FED faizi 50 baz puan indirdi

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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Şehitler tepesi boş kalacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Altun, “Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” demektir." dedi. Ayrıca “Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır” demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır" şeklinde konuştu.