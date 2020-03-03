Ekonomi Fed faizi 50 baz puan indirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

​FED faizi 50 baz puan indirdi

Fed faizi 50 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Fed'in faiz indiriminin ardından dolarda yüzde 2'ye varan kayıplar yaşandı. Şu anda 6.06'dan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Dolarda sert düşüş

Fed'in faiz indiriminin ardından dolarda yüzde 2'ye varan kayıplar yaşandı. Şu anda 6.06'dan işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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