Ekonomi Fed riskli varlıklar konusunda uyardı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed riskli varlıklar konusunda uyardı

Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısı yayımlandı. ABD Merkez Bankası (Fed), riskli varlıkların fiyatlarının artmaya devam ettiğini, varlık fiyatlarının kırılgan kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Fed riskli varlıklar konusunda uyardı
Foto/arşiv

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, mayıstan bu yana riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, yatırımcı risk duyarlılığının bozulması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasında sağlanan ilerlemenin hayal kırıklığı yaşatması veya ekonomik toparlanmanın hız kaybetmesiyle varlık fiyatlarının önemli düşüşlere karşı kırılgan kalmaya devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasının küçük işletmeler için görünümdeki gelişmeleri yavaşlattığına işaret edilen raporda, hanehalkı kırılganlığına ilişkin temel ölçütlerin büyük oranda salgın öncesi seviyelere döndüğü kaydedildi.

Salgın belirsizliği ve yardımların sona ermesi hanehalkları için risk oluşturabilir

Raporda, hükümet destek programlarının sona ermesi ve salgın süreciyle ilgili belirsizliğin hanehalkları için hala önemli riskler oluşturabileceğine işaret edildi.

Banka karlılıklarının ise bu yıl güçlü olduğu ve sermaye oranlarının yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde kaldığı belirtilen raporda, son gelişmelere rağmen salgın sürecindeki belirsizliğin artmasının ABD ve dünyadaki varlık piyasaları, finansal kurumlar ve borç alanlar için risk oluşturabileceği bildirildi.

Raporda, Çin'de gayrimenkul sektöründeki streslerin yanı sıra özellikle yüksek borçlu yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal koşullarda yaşanan keskin sıkılaşmanın ABD finansal sistemi için bazı riskler oluşturabileceği aktarıldı.

Finansal istikrara yönelik tehditlere ilişkin aracı kurumlar, yatırım fonları ve siyasi danışmanlık firmaları dahil 26 piyasa katılımcısıyla yapılan anketinin sonucunun da yer aldığı raporda, sırasıyla kalıcı enflasyonun, aşıya dirençli Kovid-19 varyantlarının, Çin'deki düzenleyici risklerin, ABD ile Çin arasındaki gerilimin ve kripto paraların en büyük endişe kaynakları olduğu belirtildi.

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