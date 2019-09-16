Ekonomi Fedin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir" dedi.

Haber Merkezi AA
FED
FED

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.

Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Konuya ilişkin olarak sorularını yanıtlayan Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in 25 baz puanlık diğer bir indirim için hazır olduğunu belirterek, bankanın eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Verilerin 50 baz puanlık bir indirim yapacak kadar kötü olmadığını ifade eden Hunter, ancak ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini aktardı.

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  • Hunter, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ve bu belirsizliğin iş yatırımları ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğini dile getirdi.

Çin'e uygulanacak tarifelerin fiyatları önemli ölçüde etkileyebileceğini ve reel geliri sarsabileceğini anlatan Hunter, küresel ekonomideki zayıflığın devam ettiğinin kanıtlandığını ve bunun ABD'li üreticilerin durumunu kötüleştireceğine dair işaretler olduğunu dile vurguladı.

"Fed, ekim toplantısında daha şahin bir tavır takınabilir"

Hunter, ticaret savaşında hızlanan tansiyonun ve küresel ekonomideki zayıflığın imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Fed'in ekim toplantısında daha şahin bir tavır takınabileceğini söyleyen Hunter ancak ekonomik verilerin kötü gelmesiyle aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceğini ifade etti.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisinin ticaret savaşları, küresel yavaşlama ve güçlü dolar faktörlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukların yoğunlaştığını belirten Knightley, yatırımların da zayıfladığını aktardı.

  • Knightley ancak Fed'in ekonomiyi desteklemek için hala bir alana sahip olduğunu dile getirdi.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise ABD’de ağustos gıda ve enerji hariç TÜFE'deki artışa dikkati çekerek, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin şirketlere biraz fiyatlama gücü verdiğini vurguladı. Perakerde satışlarının güçlendiğini kaydeden Rupkey, bunun Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağı anlamına geldiğine işaret etti.

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