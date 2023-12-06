FED'ten 122,6 milyar dolar zarar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlattık. Fiyatlarda yavaşlama trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak" diye konuştu. Erdoğan 'Yıllık enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek' diyerek haziran ayını işaret etti.