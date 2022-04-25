Fenomenler Türk ürünlerini tanıtacak

Türk ürünlerini uzak coğrafyalarda sosyal medya fenomenleri tanıtacak. Ticaret Bakanlığı Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı’n göre, ihraç ürünlerimizin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle iş birliği yapılacak. Stratejiyle ihracatın menzilinin uzatılması ve belirlenen 18 uzak ülkeye ihracatın artırılması hedefleniyor.

STRATEJİ BELGESİ HAZIR

Bu kapsamda şu ana kadar belirlenen 18 ülke ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı. Bu tanıtım atağında, ilgili ülkeye ihracat yapmak isteyen firmalara gerekli tüm bilgileri sağlayabilecek pazara giriş rehberleri oluşturulacak. Söz konusu strateji belgesine göre, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik ilgili ülkedeki öncelikli alt sektörler belirlenecek.

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'MADE IN TÜRKİYE' VURGUSU

Ticaret heyetlerinin özel ziyaretler yapması planlanırken, Ülkelerin tüketim kanalları, AVM’ler ve zincir mağazalar bu faaliyetler kapsamında özel olarak hedeflenecek. Bu faaliyetlerde özellikle “Made in Türkiye” markası öne çıkarılacak. Türkiye’nin mal ve hizmetlerine yönelik sosyal medya tanıtım kampanyası düzenlenecek, sosyal medyada etkili isimlerle iş birliği yapılacak.

DİZİLERE ÜRÜN YERLEŞTİRME

İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından istifade edilecek. Bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek. Türk ürün ve hizmetlerinin tanınmasında, sosyal medya ve televizyon kanallarında gösterilen Türk dizilerinin ve filmlerinin önemli katkısı oluyor. Söz konusu ülkenin televizyon ve çevrim içi/dijital platformlarında yer alan yerli ve yabancı dizi, film ve dijital oyunlarında ürün yerleştirme uygulamalarının yapılmasının yaygınlaştırılması doğrultusunda sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapılması amaçlanıyor.

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DÜNYA KUPASI'NDA TANITIM ATAĞI

Uzak ülkelerde düzenlenecek uluslararası prestijli etkinliklerde öncü markaların sponsor olması yönlendirilerek tanıtım faaliyetleri desteklenecek. Olimpiyatlar, dünya kupaları, uluslararası moda haftaları, motor sporları gibi organizasyonlarda Türkiye markalarının görünürlüğü için özel bir destek programı üzerinde çalışılacak.

YERLİ OYUN FİRMALARI İLE ORTAK STRATEJİ

Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube gibi kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecek. Mobil cihazlarda yazılım-oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecek. Animasyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini tesis edebilmek için desteklenmesi sağlanacak.