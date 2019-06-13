Ekonomi FETÖcülerin Torku oyunu tutmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​FETÖ'cülerin Torku oyunu tutmadı​

FETÖ'cülerin Torku oyunu tutmadı

FETÖ'nün firari isimlerinin Konya Şeker'in dev kuruluşu Torku üzerinden yaptığı algı operasyonu çürütüldü. Şirketin açıklamasında "Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır. Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. Sadece İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'nin önemli gıda üreticisi Torku, firari FETÖ'cülerin sosyal medyada başlattığı 'şirket batıyor' iddialarına yanıt verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. Sadece İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu" denildi.

FETÖ'cülerin karalama kampanyası tutmadı

FETÖ üyelerinin sosyal medyadan başlattığı iftirayı 'İSO 500' listesiyle çürüten Torku'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır. Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. Sadece İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi marka olmasını hazmedemiyor. Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara pirim vermeyiniz"
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