​FETÖ'cülerin Torku oyunu tutmadı​

Türkiye'nin önemli gıda üreticisi Torku, firari FETÖ'cülerin sosyal medyada başlattığı 'şirket batıyor' iddialarına yanıt verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. Sadece İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu" denildi.

FETÖ'cülerin karalama kampanyası tutmadı

FETÖ üyelerinin sosyal medyadan başlattığı iftirayı 'İSO 500' listesiyle çürüten Torku'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'nin aydınlık geleceğine kastı olan, bugün varlığını sadece Amerika'dan sosyal medyada sürdürebilen hain FETÖ elebaşları tarafından yürütülen karalama kampanyaları karşısında uluslararası platformlarda da hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. pic.twitter.com/m11HK7F4Uc — Torku (@torku) 13 Haziran 2019