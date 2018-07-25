Ekonomi Fiatın efsane CEOsu hayatını kaybetti
OTOMOTİV

Fiat CEO'su Sergio Marchionne hayatını kaybetti

Fiat'ın efsane CEO'su hayatını kaybetti

Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Gelecek yıl Nisan ayında görevi bırakmayı planlayan Marchionne’nin geçtiğimiz günlerde görevi bıraktığını açıklaması otomotiv sektörünü derinden sarsmıştı, istifa kararının gerekçesi olarak ise sağlık durumu işaret edilmişti.

Haber Merkezi Diğer
Geçtiğimiz günler akciğer kanseri olduğu belirtilen Fiat Chrysler (FCA) CEO'su Sergio Marchionne hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günler akciğer kanseri olduğu belirtilen Fiat Chrysler (FCA) CEO'su Sergio Marchionne hayatını kaybetti.

İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler'in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle görevden alınan eski üst yöneticisi Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şirketin sahibi İtalyan Agnelli ailesine ait Exor Holding'ten yapılan açıklamada, ay başında İsviçre'nin Zürih kentinde omzundan geçirdiği ameliyatın ardından sağlığı kötüye giden 66 yaşındaki Marchionne'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AMELİYATTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Marchionne'nin ameliyat sırasında yaşanan bir komplikasyondan ötürü kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

'KORKTUĞUMUZ ŞEY OLDU'

Fiat Chrysler'in varisi John Elkann, "Maalesef korktuğumuz şey yaşandı. Dostumuz Sergio Marchionne hayata veda etti." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün en saygı duyulan yöneticilerinden olan Marchionne, 2014 yılında Fiat Chrysler'in hissedarı olduğu lüks otomobil markası Ferrari'nin de yöneticiliğini üstlenmişti.

FİAT'IN BAŞINA MİKE MANLEY GEÇTİ

Marchionne’nin sağlık durumundan kaynaklı planlanandan erken gerçekleşen görev değişimi sonrasında şirketin başına CEO olarak Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley'in atandığı duyurulmuştu.

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