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Ekonomiİki modelin üretimini sonlandırıyor
OTOMOTİV

Fiat iki modelin üretimini sonlandırıyor

İki modelin üretimini sonlandırıyor

İtalyan otomotiv devi Fiat iki modeli için sürpriz bir karar aldı. Firmanın İtalya'da Punto ve Mito üretimini sonlandıracağı öğrenilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın ise 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Diğer
​İtalyan otomotiv devi Fiat iki modelin üretimini sonlandırıyor.
​İtalyan otomotiv devi Fiat iki modelin üretimini sonlandırıyor.

Fiat İtalya'da düşük fiyatlı segmentte yer alan modellerin üretimini sonlandırıyor.

İtalya'da Punto ve Mito üretimini yapan Turin ve Naples fabrikaları Maserati ve Jeep markaları üretilecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

Punto


Fiat'taki bu önemli kararın CEO Sergio Marchionne tarafından 1 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Bloomberg'te kaynaklara dayandırılarak yer alan habere göre, plana son şeklin henüz verilmediği ve halen bazı değişiklikler de olabileceği ifade edildi. Fiat ise haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

Mito

Öte yandan Panda modelinin üretiminin ise Polonya'ya kaydırılması planlanıyor.

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