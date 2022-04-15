Fibabanka'nın faiz soygunu

2016 yılında Fibabanka'nın Pendik Şubesi'yle çalışmaya başlayan İra Madencilik ve Lojistik firmasının patronu Rafi Altınok, daha sonra aynı bankanın Sultanbeyli şubesiyle 2019 yılına kadar çalışmayı sürdürdü.

ÖDENMEYEN ÇEK KALMADI

Müşterilerinden aldıkları çekleri bankaya teslim ederek uzun yıllar sorunsuz çalıştıklarını belirten Rafi Altınok, 2018 yılında ödenmeyen bir müşteri çeki nedeniyle Fibabanka ile anlaşmazlığa düştüklerini ve ardından da bugün devam eden iki ayrı icra takibiyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

FAİZLE ŞİŞİRİLMİŞ 1,7 MİLYON LİRALIK ALACAK İDDİASI

2018'de başlayan anlaşmazlık sürecine neden olan ve toplamı 500 bin lirayı bulan müşteri çekinin 260 bin liralık kısmının müşteri tarafından ödendiğini belirten Rafi Altınok, geri kalan kısmının da banka tarafından icra yoluyla tahsil edildiğini belirtiyor.

REKLAM

Fibabanka'ya sundukları bütün çeklerin karşılığının ödendiğini belirten İş adamı Altınok, buna rağmen işletilen yüksek faizler nedeniyle 1 milyon 700 bin liralık borç iddiası nedeniyle davalık duruma düştüklerini anlatıyor.

"İRADEM DIŞINDA KREDİ TAHSİS ETMİŞLER"

Bu tarihe kadar Nakit TL Borçlu Cari Hesap müşterisi olarak banka ile çalıştığını söyleyen Rafi Altınok, kendi iradesi dışında ve imzası taklit edilerek taksitli ticari kredi borçlusu konumuna düşürüldüğünü savunuyor. İş adamı Altınok, Fibabanka'nın 27 Aralık 2017 tarihli ve 3 milyon TL bedelle düzenlediği Genel Kredi Sözleşmesinin talimatı ve talebi olmadan düzenlendiğini belirtiyor.

"O ŞUBE BU ŞUBE DİYEREK OYALADILAR"

Banka ile aralarındaki para alışverişinin üç ayda bir çıkarılan hesap ekstresi mutabakatıyla sürdürdüklerini belirtin Rafi Altınok, 2019'daki bir hesap ekstresinde tespit ettikleri 400 bin liralık miktar için ihtilafa düştüklerini ve Genel Müdürlüğe itiraz ettiklerini belirtti. İtirazlarının genel müdürlük tarafından kabul edilmediğine dikkat çeken iş adamı Altınok, Sultanbeyli şubesine gittiklerinde ise hesaplarının yine kendilerinin bilgisi dışında Eminönü Şubesine aktarıldığını öğrendiklerinin bilgisini verdi. Altınok, hesap ekstresi dökümünü almak için çok uğraştıklarını ancak Eminöne Şubesi'nin 2 yıl boyunca kendilerini oyaladıktan sonra bu taleplerini olumlu cevap verdiğini dile getiriyor.

REKLAM

"ALMADIĞIMIZ KREDİ GEREKÇESİYLE İCRA BAŞLATTILAR"

Fibabanka'nın ihtilaflı alacakların gerekçe göstererek İra Maden ve Lojistik firması ile Ra Maden ve Denizcilik firmasına karşı yürüttüğü iki ayrı icra dosyası bulunuyor.

Biri 1 milyon 240 bin lira, biri de 424 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 664 bin lirayı bulan alacak iddiasıyla icra takibi başlatan Fibabanka'nın, Rafi Altınok ve şirketlerine ait ipotekli gayrimenkulleri mahkeme kararını beklemeden icradan satışa çıkarması dikkat çekiyor.

FİRMA SON İTİRAZINI DÜN YAPTI

İşadamı Rafi Altınok, bu duruma itiraz etse de şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadı. Altınok, hiçbir şekilde Fibabanka'dan kullanmadığını söylediği iki ayrı Taksitli Ticari Kredi gerekçe gösterilerek başlatılan icradan satışların durdurulması için son olarak dün 10. İstanbul Ticaret Asliye Mahkemesi'ne başvurdu.

“SAHTE İMZA” İDDİASI

Rafi Altınok'un avukatları tarafından 14.04.2022 tarihinde 10. İstanbul Ticaret Asliye Mahkemesi'ne verilen ve İhtiyati Tedbir Karar verilmesi talebini içeren dilekçedeki şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Davacı banka Eminönü Şubesi tarafından verilen belgeler incelendiğinde kredi talep dilekçesindeki imza ve yazıların kesinlikle müvekkile ait olmadığı görülmüştür. Müvekkil tarafından davacı bankaya hiçbir zaman taksitli ticari kredi müracaatı olmamıştır."

REKLAM

HAFTAYA SALI GÜNÜ İCRADAN SATIŞ VAR

Gelinen noktada davacı Fibabanka ile davalı müvekkilleri arasında çok ciddi hesap mutabakatsızlığı olduğunun aşikâr olduğuna vurgu yapılan dilekçede, 19 Nisan 2022 tarihinde (haftaya salı günü) icra yoluyla yapılması planlanan satışların durdurulması talep edildi.

Bankanın kendilerine karşı haksızca ve acımasızca bir icra takibi başlattığını belirten İşadamı Rafi Altınok, biri İstanbul 25. İcra Müdürlüğünde, biri de İstanbul 10. İcra Müdürlüğünde olmak üzere iki ayrı icra takibiyle boğuştuklarını belirtiyor. Altınok, her iki icra dosyasındaki alacak bedelinin aynı olmasına (1 milyon 760 bin lira) dikkat çekiyor.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMAZSA MAĞDURİYET ARTACAK

Eğer İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, işadamı Rafi Altınok'un avukatlarının talebine olumlu bulup yürütmeyi durdurma kararı vermezse, taraflar arasında ciddi bir mutabakatsızlık konusu olan ve yargılamayı gerektiren ihtilaflı bir konu nedeniyle Fibabanka'nın, firmaya ait ipotekli gayri gayrimenkullerin paraya çevrilmesinin önünü açmış olacak.

REKLAM

FİRMANIN GAYRİMENKULLERİ DÖRTTE BİR FİYATLA SATIŞA ÇIKARILDI

İşadamı Rafi Altınok'un dikkat çektiği bir diğer konu ise icradan satışa çıkarılan gayrimenkullerin eski değer tespitleriyle yapılıyor olması. Biri 1,8 milyon lira, diğer de 1 milyon liralık piyasa değerine sahip iki ayrı gayrimenkulün Fibabanka tarafından 450-500 bin lira bedellerle satışa sunulduğunu belirten Altınok, banka nezdinde rehinlerin gerçek değerinin dörtte bir fiyatına satışa sunulmasının da büyük gasp olduğunu belirtti.

BDDK'YA ŞİKÂYET EDECEK

İş adamı Rafi Altınok, "haksız ve acımasız" olarak nitelendirdiği bu durumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'ya şikâyet edeceklerini de söylüyor. BDDK'nın bu tür haksızlıklara sessiz kalmaması gerektiğini belirten Altınok, bankaların fahiş faiz uygulamalarının önüne geçilmesini istiyor.

REKLAM

FİBABANKA AVUKATI: BİLGİ VEREMEYİZ

Konuyla ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız bankanın avukatı Özgür Peynirci, sorularımızı cevaplandırmaktan kaçındı.

Müşteri haricinde kimseye bilgi veremeyeceklerini savunan Peynirci, müşteri firmaya gerekli bilgi ve belgeleri verdiklerini bunun dışında herhangi bir beyanat vermeyeceklerini söyledi. Banka avukatı, müşteriye gerekli kolaylığı sağladıklarını da iddia etti.