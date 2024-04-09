Filistin'den Türkiye'ye 'İsrail'e kısıtlama' teşekkürü: Bize büyük güç verdiniz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile telefonla yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Filistin hükümetindeki yeni görevi nedeniyle görüşmede Amur'u tebrik ettiğini belirten Bolat, Bakan'ın şahsında tüm Filistinlilerin Ramazan Bayramı'nı da kutladığını söyledi.
"Amaç İsrail'in uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak"
"Çabalar en üst düzeyde devam edecek"
Filistinli Bakan'dan İsrail'e yönelik kısıtlama kararına teşekkür
Bolat, Bakan el-Amur'un, kendisine, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bilmenin ve hissetmenin kendilerine İsrail karşısında büyük güç verdiğini söylediğini de sözlerine ekledi.