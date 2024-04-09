Filistin'den Türkiye'ye 'İsrail'e kısıtlama' teşekkürü: Bize büyük güç verdiniz

"Başta Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize şükranlarını sundular. Bakan el-Amur Türkiye'nin, İsrail karşısında Filistin'e en büyük destek sağlayan ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Ülkemizin bazı ürünlerde İsrail'e yönelik kısıtlama kararı almasını desteklediklerini, bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler."