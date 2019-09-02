Filo 2 milyarlık araç satın aldı

Filolardaki araç sayısı toplamda 295 bin adet olarak gerçekleşti. TOKKDER raporuna göre, ilk yarıda Renault yüzde 26,6’lık payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,2 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti.

RENAULT FİLONUN GÖZDE MARKASI

Sektörün araç parkının yüzde 49,4 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28,7 üst orta sınıf araçlar ise 13,8 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,5’unu dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55,4 olarak gerçekleşti. 2018’da yaklaşık 5,3 milyar lira vergi ödeyen operasyonel kiralama 2019’un ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 63 milyon lira vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdü. Rapora göre sözleşme sürelerine bakıldığında ise yüzde 61,1’lik oran ile en fazla 30-42 aylık sözleşmelerin tercih edildiği görülüyor. Onu yüzde 18,3’lük oran ile 18-30 ay ve yüzde 13,5 ile de 43 ay ve üzeri sözleşmeler takip ediyor. TOKKDER Başkanı İnan Ekici, araç parkının 2023 yılında 400 bin adede ulaşacağını söyledi.

İnan Ekici

Operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar 13 milyon liralık yatırım yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11,4’ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Söz konusu yatırım ile birlikte aktif büyüklüğü 28 milyar 633 milyon lira olan sektörün filosundaki araç sayısı ise 295 bin adet olarak gerçekleşti.