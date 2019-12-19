Ekonomi Filtre olmazsa kapatırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filtre olmazsa kapatırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez termik santrallerdeki filtreleme işlemleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. 1 Ocak'tan itibaren filtresiz termik santrallerin kapatılacağını açıkladı. Fatih Dönmez, "Termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli önlemi aldık. Uygulamaya başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" dün gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında devreye girecek olan termik santrallere filtre takılması zorunluluğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Dönmez

TERMİK SANTRALLERİN KAPANMASI ARZI ETKİLEMEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda termik santrallerle ilgili bir toplantı olacağına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Fatih Dönmez, toplantıdan haberdar olduklarını ve sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi.

Bakan Dönmez, "Çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, biliyorsunuz. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar. Biz de süreci koordinasyon içinde götürüyoruz. Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmemiz lazım, termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık ve hemen uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

2020'DE AKDENİZ'DE YENİ ARAMA OLACAK

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin Dönmez şu açıklamalarda bulundu: "Anlaşma TBMM'den geçti ve Libya hükümeti tarafından da onaylandı. Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız."

DOĞAL GAZDA YERLİ EKİPMAN ÜRETİMİ

  • Dönmez, daha önce doğal gaz dağıtım sektöründe malzeme ve ekipman ihtiyacının ithal ürünlerden sağlandığını anımsatarak şunları kaydetti: "Bazı alanlarda üretim sektörümüz net ihracatçı konumuna geçti. Buna kombi, kazan, panel ve radyatör sektörünü örnek gösterebiliriz. 2018'de üretilen 2,2 milyon kombinin 1 milyonu başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edildi. Yıllık 36 bin kazan üretiminin 19 bin 500'ü yurt dışına ihraç edildi. Radyatör ve kazan ihracatıyla bu alanın ülkeye döviz getirisi yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Genelde ise Ar-Ge çalışmaları neticesinde toplamda yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri de elde ettik."

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