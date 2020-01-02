Filtre takmayan 6 santrale mühür

Çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararlar dün uygulanmaya başlandı. Verilen süreye rağmen bacalara filtre takmayan 6 termik santral mühürlendi.

Kararı, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’le birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çevre Kanunu’nun 11 ve 15’inci maddeleri gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır” dedi. Kurum şunları kaydetti:

Türkiye’nin çeşitli illerinde- ki yaklaşık 15 termik sant- rale baca filtresi takılma- sını 2,5 yıl daha erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara- fından veto edilmişti.

3 SANTRAL İZİNİ ALDI

“Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar. Soma Termik Santrali’nin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edeceğiz. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini aldı.”

ENERJİDE SIKINTI YOK

Bakan Dönmez ise kapatılan termik santrallerin herhangi bir sıkıntıya sebep olmayacağını söyledi. Dönmez, “Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcut. Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek.Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.