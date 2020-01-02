Ekonomi Filtre takmayan 6 santrale mühür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filtre takmayan 6 santrale mühür

Verilen süreye rağmen bacalara filtre takmayan 6 termik santral mühürlendi. Soma, Elbistan, Tunçbilek, Seyitömer, Çatalağzı ve Kangal termik santrallerinin faaliyeti durduruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum ve Fatih Dönmez
Murat Kurum ve Fatih Dönmez

Çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararlar dün uygulanmaya başlandı. Verilen süreye rağmen bacalara filtre takmayan 6 termik santral mühürlendi.

Kararı, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’le birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çevre Kanunu’nun 11 ve 15’inci maddeleri gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır” dedi. Kurum şunları kaydetti:

Türkiye’nin çeşitli illerinde- ki yaklaşık 15 termik sant- rale baca filtresi takılma- sını 2,5 yıl daha erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara- fından veto edilmişti.

3 SANTRAL İZİNİ ALDI

“Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar. Soma Termik Santrali’nin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edeceğiz. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini aldı.”

ENERJİDE SIKINTI YOK

  • Bakan Dönmez ise kapatılan termik santrallerin herhangi bir sıkıntıya sebep olmayacağını söyledi. Dönmez, “Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcut. Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek.Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

THY’den 4 yeni dış hat
EKONOMİ
THY’den 4 yeni dış hat
Akdeniz için karar günü

Akdeniz için karar günü

Libya tezkeresi bugün mecliste oylanacak.
Millete hizmet hep sürecek

Millete hizmet hep sürecek

2020'de de milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.
PKKnınkabusu olacağız

PKK'nın
kabusu olacağız

​Soylu: Elimizin tersiyle öyle bir vuracağız ki, düştükleri yerden kalkamayacaklar.
Baskın emri Süleymani’den

Baskın emri Süleymani’den

​Bağdat'ta kuşatma çadırlarda devam ediyor.
Tel Abyad’ın yiğidi

Tel Abyad’ın yiğidi

​Erzurumlu şehidi binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı.
Yüksek<br>yargıda seçim yılı

Yüksek
yargıda seçim yılı

​Danıştay ve Yargıtay başkanlarının görev süresi doluyor.

İdlib üşüyor

İdlib üşüyor

​Derme çatma kamplara sığınan İdlibliler zor günler geçiriyor.

Yardım eden<br>hedef oluyor

Yardım eden
hedef oluyor

​Terör örgütü Şebab, Somali'yi çökertmek istiyor.
2020'ye<br>eylemli başlangıç

2020'ye
eylemli başlangıç

​Hong Kong ve Lübnan'da olaylar kaldığı yerden devam ediyor.
Dev proje<br>hizmete alınıyor

Dev proje
hizmete alınıyor

​Türk Akım'dan doğal gaz akışı 8 Ocak'ta başlıyor.
Noterde güvenli ödeme dönemi

Noterde güvenli ödeme dönemi

Dolandırıcılara fırsat vermeyecek yeni uygulama.
TVNET'ten<br>İdlib özel yayını

TVNET'ten
İdlib özel yayını

​STK başkanları büyük yardım çağrısı için bir araya geldi.
4.5 milyon TL'yi bıraktı

4.5 milyon TL'yi bıraktı

​Ünal Karaman, ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı.
5 termik santral tamamen kapatıldı

5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallere ilişkin konuştu.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

​Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.