​Filyos’ta 5 bin kişi istihdam edilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO’nun Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağını belirterek sahada şu an bin 600 civarında kişi çalıştığını ve toplamda 4 bin 500-5 bin işçi istihdam edileceğini açıkladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO’nun Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağını belirtti.
Limanın yüzde 25-30’luk bölümünün de ticari kullanımına ayrılacağını aktaran Bilgin, açılan mevcut kuyuların yanında birçok yeni kuyu açılacağını ve sahada Türkiye’nin bütün enerji ihtiyacını karşılayacak kadar gazın mevcut olduğunu ifade etti. Günlük 6 milyon metreküp gaz işleneceğini belirten Bilgin, sahada şu an bin 600 civarında kişi çalıştığını ve toplamda 4 bin 500-5 bin işçi istihdam edileceğini açıkladı.