Ekonomi Filyosta 5 bin kişi istihdam edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filyos’ta 5 bin kişi istihdam edilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO’nun Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağını belirterek sahada şu an bin 600 civarında kişi çalıştığını ve toplamda 4 bin 500-5 bin işçi istihdam edileceğini açıkladı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Filyos’ta 5 bin kişi istihdam edilecek
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO’nun Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağını belirtti.

Melih Han
Melih Han

Limanın yüzde 25-30’luk bölümünün de ticari kullanımına ayrılacağını aktaran Bilgin, açılan mevcut kuyuların yanında birçok yeni kuyu açılacağını ve sahada Türkiye’nin bütün enerji ihtiyacını karşılayacak kadar gazın mevcut olduğunu ifade etti. Günlük 6 milyon metreküp gaz işleneceğini belirten Bilgin, sahada şu an bin 600 civarında kişi çalıştığını ve toplamda 4 bin 500-5 bin işçi istihdam edileceğini açıkladı.

TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
FOTOĞRAF 12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca inşaatına 2016 yılında başlanılan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı Filyos'un üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile stratejik konumu daha da ön plana çıkan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kuruldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açılışını yapacağı Filyos Limanı, ayrıca uluslararası ticarette de önemli rol oynayacak. Milli sondaj gemileri Kanuni ve Fatih gemilerinin karadaki durağı olan limanın 960 dönümlük bölümü, TPAO'ya tahsis edildi.
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2023 yılında Filyos'tan karaya çıkarılması planlanan doğal gaz için Filyos Endüstri Bölgesi'nin bir bölümüne rafineri kurulacak. Zemin iyileştirilme çalışmalarının devam ettiği bölgede, denizde olduğu kadar karada da hummalı bir çalışma yapılıyor.
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FATİH VE KANUNİ TÜRKALİ-3 KUYUSUNDA <br> <br> Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaj faaliyetlerine devam ediyor.
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TPAO'nun geçen 28 Mayıs'ta yapığı açıklamayla duyurduğu yeni sondaj faaliyetinde Fatih'e, Kanuni eşlik ediyor.
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TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Title
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Title
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Title
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Title
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Title
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
TPAO’nun Zonguldak’ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 960 dönüm üzerine rafineri kurma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açılışını yapacağı Filyos Limanı, ayrıca uluslararası ticarette de önemli rol oynayacak.

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