Filyos’un açılışı nisanda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazı evlere ulaştıracak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılışının nisan ayına kalabileceğini söyledi. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında açıklamalarda bulunan Dönmez, Filyos çalışmaları hakkında “Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Tekrar bölgeye gideceğim muhtemelen nisana kalır” dedi.

Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumuna değinen Dönmez, “Çalışmalarını yapıyorlar. Depreme odaklandık, çalışma grupları çalışıyor. Bir yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak” diye konuştu.