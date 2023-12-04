Finans dışı kesim net döviz pozisyon açığı 75 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net Döviz pozisyon açığı Ağustos 2023 dönemine göre 556 milyon dolar azalarak 79,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde varlıklar Ağustos ayına göre 1,64 milyar dolar, yükümlülükler 2,2 milyar dolar azaldı.

Bu dönemde varlıklar Ağustos ayına göre 1,64 milyar dolar, yükümlülükler 2,2 milyar dolar azaldı.

Eylül 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 616 milyon dolar ve 19 milyon dolar artarken, mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1,9 milyar dolar ve 351 milyon dolar azaldı, böylece varlıklar 1,6 milyar dolar azaldı.