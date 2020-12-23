Finansal saldırıyı da MBZ yaptı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a özel muamelede bulunduğu ve bankanın 2017'deki Körfez Krizi'nde Katar'a yönelik finansal saldırı planında Al Nahyan ile beraber çalıştığı iddia edildi. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg tarafından yayımlanan "Havilland Bank'da Abu Dabi'nin Veliaht Prensi 'patron' olarak biliniyordu" başlıklı haberde, Al Nahyan ile Lüksemburg merkezli Havilland Bank yönetimi arasındaki özel ilişkiye dikkatler çekildi. Bloomberg tarafından incelenen e-postalar, dokümanlar ve resmi kayıtlar, Havilland Bank'ın sahibi İngiliz David Rowland'in İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra BAE Veliaht Prensi Al Nahyan arasındaki yakın ilişkileri de ortaya koydu.

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PLANI O YAPTI

Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Havilland Bank'ın yöneticilerince "patron" olarak anıldığı ve bankanın karar alma mekanizmasında önemli bir rol oynadığı iddia edilen haberde, Katar'ın Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından ekonomik ablukaya alındığı 2017'de finansal piyasalarına yönelik banka tarafından hazırlanan saldırı planının da arkasında Veliaht Prens'in olduğu aktarıldı.

E-POSTADA ORTAYA ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait bir e-posta hesabında ortaya çıkan planın, tahvil ve türev işlemlerde yapılacak manipülasyonla Katar'ın para birimi Katar riyaline saldırıyı kapsadığı kaydedildi. Eski bir Havilland Bank analisti tarafından hazırlanan planın sunumunda, Katar'ın döviz rezervlerini tüketmeye ve hükümeti yoksullaştırmaya yönelik tavsiyelerin sıralandığı belirtildi.

3 BANKAYA DAVA AÇILDI