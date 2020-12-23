Ekonomi Finansal saldırıyı da MBZ yaptı
DÜNYA EKONOMİSİ

Finansal saldırıyı da MBZ yaptı

Finansal saldırıyı da MBZ yaptı

2017’de Katar’a finansal saldırıda bulunan Lüksemburg merkezli Havilland Bank’ın BAE Veliaht Prensi Zayed’den talimat aldığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlar ve e-postaları inceleyen Bloomberg, Zayed’e bankada “patron” denildiğini yazdı. Katar, para birimini değersizleştirmek için yapılan saldırıyla ilgili 3 bankaya dava açmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a özel muamelede bulunduğu ve bankanın 2017'deki Körfez Krizi'nde Katar'a yönelik finansal saldırı planında Al Nahyan ile beraber çalıştığı iddia edildi. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg tarafından yayımlanan "Havilland Bank'da Abu Dabi'nin Veliaht Prensi 'patron' olarak biliniyordu" başlıklı haberde, Al Nahyan ile Lüksemburg merkezli Havilland Bank yönetimi arasındaki özel ilişkiye dikkatler çekildi. Bloomberg tarafından incelenen e-postalar, dokümanlar ve resmi kayıtlar, Havilland Bank'ın sahibi İngiliz David Rowland'in İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra BAE Veliaht Prensi Al Nahyan arasındaki yakın ilişkileri de ortaya koydu.

PLANI O YAPTI

  • Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Havilland Bank'ın yöneticilerince "patron" olarak anıldığı ve bankanın karar alma mekanizmasında önemli bir rol oynadığı iddia edilen haberde, Katar'ın Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından ekonomik ablukaya alındığı 2017'de finansal piyasalarına yönelik banka tarafından hazırlanan saldırı planının da arkasında Veliaht Prens'in olduğu aktarıldı.

E-POSTADA ORTAYA ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait bir e-posta hesabında ortaya çıkan planın, tahvil ve türev işlemlerde yapılacak manipülasyonla Katar'ın para birimi Katar riyaline saldırıyı kapsadığı kaydedildi. Eski bir Havilland Bank analisti tarafından hazırlanan planın sunumunda, Katar'ın döviz rezervlerini tüketmeye ve hükümeti yoksullaştırmaya yönelik tavsiyelerin sıralandığı belirtildi.

3 BANKAYA DAVA AÇILDI

  • Katar Merkez Bankası ise 2017 yılı sonunda Doha'ya karşı olan ülkelerin ekonomiye zarar verme hedefiyle döviz ve tahvil piyasalarında manipülasyonlar yürüttükleri suçlamasıyla hukuki inceleme başlatmıştı. Katar hükümeti, geçen yıl Suudi Arabistan'dan Samba Bank, BAE'den First Abu Dhabi Bank ve Lüksemburg'tan Havilland Bank'a "dış piyasalarda Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" gerekçesiyle Londra ve New York'ta dava açmıştı. Bu kapsamda, Havilland Bank'ın New York'taki döviz platformlarında hayali ve düşük teklifler sunarak Katar riyalini önemli piyasalarda zayıflatmak için bir plan geliştirdiği ileri sürülmüştü.
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