Finansal sistemde TL hakim olmalı

Faiz riskinin yönetilmesini sağlayan ve değişken faizli kredilerin de önünü açan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ile bankalar yaklaşık 4 ayda 13,2 milyar TL'lik borçlanma sağladı. Önümüzdeki dönemde TLREF'in gelişerek devam edeceğini belirten Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, TL'nin hakim olduğu bir finansal sistem için çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, “Birkaç sene içinde, özellikle faiz riski yönetiminde dövizin değil TL'nin kullanıldığı bir bankacılık sistemi oluşacak. Kurumlar ve şirketler uzun vadeli TL cinsinden kredi ve finansman sağlayabilecek. Yabancı bankaların, TL üzerinden Türk şirketlerine sağladıkları TLREF'e endeksli kredileri çok yakında duyacaksınız. Yabancı bir banka, TL cinsinden krediyi, Türk şirketimize TLREF'e endeksli olarak verecek ” dedi.

KUR RİSKİ DE DÜŞER

TLREF'in bilgilendirme toplantısında konuşan Erdoğan, TLREF'in hem bankalar hem diğer finansal oyuncular tarafından kullanılması için altyapı çalışmaları oluşturduklarını da aktardı. Erdoğan, çeşitli ürünlerin çıkacağını da dile getirdi. Erdoğan, mevduat ürünlerinin, bilanço dışı ürünlerin de önümüzdeki süreçte çıkabileceğinin altını çizdi. Değişken faizli kredinin çok önemli olduğuna da işaret eden Erdoğan, "Biz istiyoruz ki Türkiye'de artık yatırım kredilerinde büyük bir kurum, TLREF artı 150, 100, 70 baz puanla bankadan 5-6-7-10 yıllık kredisi alsın. Bu olursa kur riski de düşer" dedi.