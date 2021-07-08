Finansmana çözüm sigorta sektöründen

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 2020’de vatandaşlara yaklaşık 2,2 milyar TL gibi destek ve tazminat ödemesi yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin son 3-4 yılda sigorta açığını en yüksek oranda kapatan ilk 10 ülke arasında olduğunu aktaran Benli, 2020’de sektörün 261,5 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip olduğu bilgisini verdi. Benli, “Oluşturduğumuz potansiyel ile uzun vadeli finansman ihtiyacına katma değer sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.

DAHA GİDECEK YOLUMUZ VAR

Benli, sektörün son yıllardaki istikrarlı büyümesini bu yılda sürdürdüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Sektörümüzün prim üretimi 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 38,5 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretimi 32,4 milyar liraya çıkarken, hayat prim üretimi 6,1 milyar lira oldu. 2020 yılındaki çift haneli büyümemizin bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. Aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 75,7 iken Türkiye’de bu oran yüzde 5,5. Bizim 39. sırada değil, kısa vadede ilk 20’de olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla özellikle son 3-4 yılda devletimizin teşvik ve düzenlemeleriyle de büyük ivme yakalayan sektörümüzde gidecek çok yolumuz var.”

DİJİTALLEŞME İLGİYİ ARTTIRDI

Sigorta sektörü açısından finansal sigortaların önemli bir gelişim alanı olduğunun altını çizen Atilla Benli, bu alanda alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerin öne çıktığını söyledi. Son yıllarda dikkat çeken bir başka alanın da Katılım Sigortacılığı olduğunu söyleyen Benli, bu alanın da hızla geliştiğini anlattı. Pandemi ile birlikte hayatın hızla dijitalleştiğine vurgu yapan Benli, siber sigorta çözümlerine talebin her geçen gün artmaya başladığını ifade etti.