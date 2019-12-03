Ekonomi Fındık ihracatı ikiye katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık ihracatı ikiye katlandı

Dünya fındık ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye,2019-2020 sezonu ilk 3 ayında 140 bin 360 ton fındık ihracatı gerçekleştirerek 906 milyon 182 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2019-2020 sezonunun başladığı 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında 140 bin 360 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, bu ihracattan 906 milyon 182 bin dolar döviz girdiği elde etti.

Gerçekleştiren iç fındık ihracatının 112 bin tonu AB ülkelerine, 59 bin 234 tonu AB dışındaki ülkelere, 13 bin 224 tonu deniz aşırı ülkelere, 6 bin tonu ise bu kapsam dışındaki ülkelere gerçekleştirildi.

Bu rakamlara göre Türkiye, geçen yıl aynı dönemde yaptığı ihracat ve döviz miktarını ikiye katladı. Türkiye, 2018-2019 sezonunda Eylül-Kasım ayları arasında 89 bin 763 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirmiş, karşılığında 490 milyon 355 bin dolar döviz girdiği sağlamıştı.

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