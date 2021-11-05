Ekonomi Fındık üreticisi alımdan memnun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık üreticisi alımdan memnun

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin TMO’nun alım kampanyasından son derece memnun olduğunu, serbest piyasada oluşan rakamların hemen hemen TMO’nun fiyatlarına yaklaştığını söyledi.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Fındık üreticisi alımdan memnun
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin TMO’nun alım kampanyasından son derece memnun olduğunu, serbest piyasada oluşan rakamların hemen hemen TMO’nun fiyatlarına yaklaştığını belirterek, “Bu son derece olumlu bir gelişme” dedi.

Güldal, 1 Eylül’de fındık alımına başlayan TMO’nun süreci başarılı şekilde devam ettirdiğini söyledi. 50’nin üzerinde alım noktasında şu anda fındık alımlarına devam edildiğini aktaran Güldal, şimdiye kadar problemsiz bir sezon geçirdiklerini aktardı.

Güldal, devletin açıkladığı fiyatların referans olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Üzerinde fiyat bulurlarsa mutlaka satsınlar ama devlet böyle bir kaynak ve personel ayırıyor, depo kiralıyor. Referans fiyat TMO’dur, kimse almazsa TMO alıyor.”

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