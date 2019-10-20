Fındık üretiminde 'Drakula' kabusu

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Feryatlar üzerine komşuları yetişti: Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kızını benzin dökerek yaktı

Diyarbakır'da cinnet getiren baba, evde yaşanan tartışmanın ardından 12 yaşındaki kızı ve 30 yaşındaki eşinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. 32 yaşındaki adam alev topuna dönen kızının ve eşinin ardından kendini de yaktı. Feryatların üzerine komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler vücutlarında ağır yaralar oluşan aileye müdahale etti. Olay sırasında evde bulunmayan diğer 3 kardeş eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 3 kardeşe polis ekipleri sahip çıktı.