Fındık üretiminde 'Drakula' kabusu

Üreticinin de başını ağrıtan bu böcekle mücadele devam ediyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Kahverengi Kokarca’nın son üç yıldır Artvin, Rize bölgesini tehdit ettiğini söyledi.
%40 ZARAR VERDİ
- Konuyla ilgili tedbirlerin alınmaması halinde Kahverengi Kokarca'nın fındığa çok zarar vereceğine dikkat çeken Arslantürk, “Şu anda Trabzon’a kadar geldi ve şu anda kışlıklara gidiyor. Bu böcek bu yıl Artvin bölgesinde fındığa yüzde 40’a varan bir zarar verdi. Biz yetkilileri uyardık" dedi.