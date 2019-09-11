Ekonomi Fındıkta fiyat oyunu yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta fiyat oyunu yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Temmuz'da kilo başına 17 lira olarak açıklanan kabuklu fındık alım fiyatı, TMO’nun ödeme yapmayacağı söylemiyle 13.5 liraya kadar düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiye 11.2 milyon lira ödeme yapmasıyla ise fiyatlar yeniden 14 liraya çıktı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, Avrupalı alıcıların yaptığı kara propagandanın fındık fiyatlarının serbest piyasada düşmesinde etkili olduğunu söyledi. Bayraktar, “Devlet fiyatı 17 liradan açıkladı, piyasa 15,5 liradan açıldı ama üç günde fındık fiyatı 13,5 liraya düştü. Bunu arz, taleple, pazara çok fındık inmesiyle açıklamak, izah etmek, irtibatlandırmak çok doğru değildir” diye konuştu.

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