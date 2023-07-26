Fırsatçı bayilerin yetki belgesi iptal: 154 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektöründeki denetimlerine ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, bu konuda atılan adımları anlattı.





14 BAYİYE 67 MİLYAR LİRA CEZA

İkinci El Motorlu Kara Katışlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Bolat, “Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir” bilgisini paylaştı.





KARARLIKLA DEVAM EDECEK

Fırsatçılarla kesintisiz mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: “2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır. Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir.”

İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı her ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını belirten Bolat, “Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi. Bakanlığın bu yıl oto fırsatçılarına verdiği idari para cezalarının toplamı 154 milyon lira oldu.





Aykırı ilan sayısı 3 bine düştü

İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “15 Temmuz’da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde 20 bin 985 olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının 15 Temmuz’da 7 bin 483’e ve 24 Temmuz tarihinde itibarıyla ise 3 bin 217’ye düştüğünün bilgisini paylaştı.



