Fırsatçıların 4'te 3'ü yok oldu

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların, sıfır satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanmamasına ilişkin kısıtlamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır" ifadesini kullandı.





7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarıldığı anımsatılan açıklamada, bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgilerin Bakanlığa iletildiği ve takibinin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, uygulamadan elde edilen sonuçlara ilişkin son durum da paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu düzenlemeye aykırı olan ilanlar ilk gün 20 binden 7 bine düşmüştür. Aykırı olan ilan sayısı ise 5 binin altındadır. İlanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır."





OTOMOBİL BAŞINA 300 BİN LİRA CEZA

Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde, kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı anımsatılan açıklamada, bu cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği vurgulandı.





AKRABA VE EŞ DOST SATIŞLARI DA TAKİPTE

Tüm vatandaş ve işletmelerden yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklendiğine işaret edilerek, "Bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir" açıklaması yapıldı.





648 yetkili bayiden 13’ü suçlu bulundu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği de (OYDER), Ticaret Bakanlığı’nın yılın ilk 6 ayında 81 il genelinde 648 yetkili otomotiv satıcısına yönelik olarak gerçekleştirdiği fiyat denetimleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Türkiye genelinde yetkili satıcıların yüzde 50’sini oluşturan 648 otomotiv bayisinde yapılan denetimler sonucunda çeşitli nedenlerle yüzde 2’ye denk gelen minimal düzeyde yetkili satıcıya idari para cezasının uygulandığını belirterek, “Kamuoyunda yetkili satıcılara yönelik oluşan olumsuz algının da yapılan denetimlerden alınan sonuçlarla önüne geçilmiş oldu. Sektördeki fiyat dengesizliğini yaratan faktörlerin başında, işleri otomotiv ticareti olmayan kişilerin yaptığı spekülatif işlemler olduğu görüşümüzü de tekrarlıyoruz” dedi.



