Ekonomi FİSKOBİRLİK 19 Ağustosta alıma başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerindeki rakamdan fındık alımı yapacağız. Getirilecek tüm ürünü kabul etmeye hazırız. Finansman sorunumuz bulunmuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
FİSKOBİRLİK fındık alıma başlayacak.
FİSKOBİRLİK fındık alıma başlayacak.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarını söyledi.

Bayraktar, yeni mahsul fındık alımı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

  • Alımlarda yine peşin ve emanet sistemini uygulayacaklarını vurgulayan Bayraktar, isteyen çiftçilerin fındık bedellerini hemen alabileceğini ifade etti.

Bayraktar, arzu edenlerin ise ürünlerini daha sonra değerlendirmeleri adına emanete bırakabileceklerini dile getirerek, birliğin tüm depolarının emanet için üreticilerin kullanımına sunulduğunu aktardı.

FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarına bildiren Bayraktar, "Ekiplerimiz, depolarımız hazır. Alım gününü bekliyoruz. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerindeki rakamdan fındık alımı yapacağız. Getirilecek tüm ürünü kabul etmeye hazırız. Finansman sorunumuz bulunmuyor" dedi.

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