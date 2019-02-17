Ekonomi FİSKOBİRLİKten yüzde 30 büyüme hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz. Son 3-4 yıldır Türkiye'de gösterdiğimiz büyüme kadar olmaz ama yurt dışındaki büyümeyi de her yıl iki kat artırarak sürdürmeye çalışacağız. Gelecek yıllarda yurt dışına fındık ve fındıklı ürün ihraç eden ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
15 ülkeye ürün gönderen FİSKOBİRLİK, genellikle ezme, kakaolu krema, paketli fındık gibi ürünleri ihraç ediyor.
15 ülkeye ürün gönderen FİSKOBİRLİK, genellikle ezme, kakaolu krema, paketli fındık gibi ürünleri ihraç ediyor.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, muhtemelen gelecek yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceklerini söyledi.

  • Bayraktar, yaptığı açıklamada, FİSKOBİRLİK'in kendini toparlamaya çalışan bir kurum pozisyonunda olduğuna işaret etti.

Türkiye pazarında talepleri tamamen karşılayabilecek düzeyde olmadıklarını ifade eden Bayraktar, "Sebebi de şu, bir kısım yatırımlar yapılması lazım, bunun için de kaynağa ihtiyaç var. Buna rağmen genel anlamda tüm Türkiye'de örgütlendik. Zaman zaman aksamalara uğrasak bile talepleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Bayraktar, çok fazla reklam vermediklerine işaret ederek, "Ayaklarımızı yere sağlam basarak büyümek istiyoruz, çünkü her büyümenin kendine getirdiği bir maliyet var. Bu maliyeti birden karşılayacak durumumuz yok, bu nedenle de aşama aşama büyümeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AA
Ürünlere talebin gayet iyi olduğunu aktaran Bayraktar, talep büyütmeyi de kontrollü yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Bayraktar, üretim tesislerinin kapasitesini son 3-4 yılda 3 kat artırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dağıtım anlamında her ilde olsak da perakende sektöründe ulaşamadığımız bir sürü alan var. Türkiye'de şu anda 4'te bir gibi boşluğu doldurduğumuzu, 4'te 3 gibi devasa alanın ise bize ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. İmkanlarımız yettiği ölçüde buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz."

"Yurt dışı yapılanmaya önem verilecek"

Bundan sonraki dönemde yurt dışında yapılanmaya yönelik çalışmalara önem verileceğini aktaran Bayraktar, "Yapılanmamız var ama daha fazla zaman, kaynak, kapasite ayırmamız gerekecek. Son 3-4 yıldır Türkiye'de gösterdiğimiz büyüme kadar olmaz ama yurt dışındaki büyümeyi de her yıl iki kat artırarak sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu.

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İHA
Bayraktar, yurt dışına ihracatı artırarak devam ettirmeyi planladıklarını dile getirerek, bu yıl ihracatın geçmiş yıllara oranla daha geniş yelpazede olduğunu söyledi.

Yurt dışı taleplerini karşılamada kapasitenin yeterli olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Yurt içindeki talepten kıstığımız bir kısım kaynakla yurt dışına yönelmeye çalışıyoruz. Oradan artırabildiğimiz, planlama içine koyabildiğimiz kadarını yurt dışına yollayabiliyoruz. Gittiğimiz fuarlardaki talepleri karşılayabiliyor değiliz" dedi.

  • Bayraktar, Almanya, Fransa, ABD, Çin, Katar, Kuveyt, Irak ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ürün gönderdiklerini belirterek, genellikle ezme, kakaolu krema, paketli fındık gibi nihai ürün ihraç ettiklerini anlattı.

Bayraktar, fındıkla ilgili yurt dışında yayınlanan listelerde ilk 5 sırada yer almak istediklerine işaret ederek, "Gelecek yıllarda, yurt dışına fındık ve fındıklı ürün ihraç eden ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Bu alanda çok güçlü firmalar bulunduğunu ve bunlarla rekabet etmenin kolay olmadığını belirten Bayraktar, katma değeri yüksek olan ürünlerle mücadele etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi
OYNAT 00:58
FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, muhtemelen gelecek yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceklerini söyledi. Bayraktar, 'Son 3-4 yıldır Türkiye'de gösterdiğimiz büyüme kadar olmaz ama yurt dışındaki büyümeyi de her yıl iki kat artırarak sürdürmeye çalışacağız. Gelecek yıllarda yurt dışına fındık ve fındıklı ürün ihraç eden ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyoruz' dedi.
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