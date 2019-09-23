Fit kalmanın bedeli 4 milyar lira

Büyük kentlerde yaşayanlar sağlıklı spor yapabilmek için yeni nesil fitness salonlarına yöneldi. Avrupa ülkelerini kıskandıracak donanıma sahip fitness salonları kulüp mantığı ile çalışmaya yönelince her ay en az 2.5 milyon kişinin devam ettiği salonlar yıllık 4 milyar liralık sektörün önünü açtı. Sağlığını, kilosunu korumak isteyenlerin her gün düzenli olarak gittiği salonlar büyük etkinliklerle üyelerinin sayısını çoğaltmaya özen gösterirken, sektörde kullanılan malzemelerin büyük bölümünün uzak doğu ülkelerinden ithal edilmesi dikkat çekiyor.

OBEZİTE İLE SAVAŞTA EN ÖNEMLİ MERKEZLER

Kaliteli yaşam, obeziteyle savaş, yeni tarz yaşam biçimi Türkiye'de 4 milyar liralık sektörü ortaya çıkardı. Fitnes pazarı kendi sektörü içinde En az 2.5 milyon kişinin üyesi olduğu 2 bine yakın spor salonunda Türkiye'nin Y kuşağı form tutmaya çalışıyor... Binlerce kişinin istihdam edildiği spor salonlarında kullanılan ürünlerin büyük bölümünün ithal edildiğini belirten konuya duyarlı girişimciler "Yatırımcıların bu sektöre önem vermesini, incelemesini istiyoruz. Bu konuda binlerce ürün dünya pazarlarında müşteri buluyor. Cep telefonu kadar olmasa bile oldukça rağbet gören ürünler var" çağrısında bulunuyor.

GENÇLER FİTNESS İÇİN YENİ AKIMLARI TERCİH EDİYOR

Türkiye'de her gün yarım milyona yakın insanın spor salonlarına gittiğini belirten Bee2Bee Kurucusu-Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ, üyelik sistemiyle çalışan kayıtlı spor salonlarında 20'ye yakın spor aktivitesinin oldukça yaygın olduğunu söyledi. Avrupa'da sektörün 27 milyar euroluk büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Ayçe Karadağ, Türkiye'de genç kuşağın sağlıklı spor ve fitness için önümüzdeki yıl daha fazla çaba harcayacağını söyledi. 27 - 29 Eylül tarihleri arasında Ataşehir Fenerbahçe Ülker Arena'da düzenlenecek etkinliğin sektöre yeni bir soluk getireceğine söyeyen Karadağ özellikle genç kadınları etkinliğe davet etti.

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Büyük kentlerde hareketsiz yaşamın özellikle genç kuşağı sağlıklı yaşam için yeni tarz spor aktivitelerinin yoğunluk kazandığı salonlara yönlendirdiğini belirten Ayçe Karadağ, Türkiye'de son on yılda büyük gelişme kaydeden sektörün yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 4 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

İstanbul, İzmir. Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan Fitness salonlarına yapılan yatırımın büyüklüğü 4 milyar lirayı geçtiğini belirten Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ şu bilgileri verdi;

"Böylesine büyük bir sektörün kullandığı malzemelerin neredeyse tamamı ithal. Birkaç küçük aksesuar ve toplar dışında salonlarda ve evlerde kullandığımız form aletleri, giyim kuşama dair ürünlerin büyük bölümü, vitamin kürleri, form yiyecekler ve içeceklerin sektördeki büyüklüğü yüzde 30'un üzerinde. Gym ve kondisyon ekipmanları ve bunların yan aksesuarları için son 4 yılda 50 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Ayakkabısından fitness havlusuna kadar pek çok ürün Tayvan, Çin, Singapur, Avustralya ve Fransa'dan ithal ediliyor. Bu sektör, genç girişimciler için oldukça ideal ve geleceği son derece parlak."

İstanbul Fenerbahçe Ülker Arena'da 27 - 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan INT'L Sports & Wellness Show ile, sektörün daha geniş kitlelere açılacağını ifade eden Ayçe Karadağ şunları söyledi: INT'L Sports & Wellness Show ile İstanbul'da müthiş bir tanıtım süreci başlıyor. Avrupa Spor Haftası çerçevesinde ilk kez fitness spor turizmi sürecini başlatıyoruz. Zumba, Les Mills, Kangoo Jumps, Aikido, Cross Fit, Spinning, Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Aqua Fitness, Pilates, Yoga, Meditasyon gibi onlarca spor temalı etkinliğe sahne olacak INT'L Sports & Wellness Show için dünyanın pek çok ülkesinden davetliler İstanbul'da olacak. Zumba'nın kurucusu Beto Perez ilk kez bu etkinlik kapsamında Türkiye'de olacak. Bölge ülkelerinden ve Avrupa'dan etkinliğe çok sayıda katılım için başvuru aldık. 20 bin kişi aynı anda spor yapacak. Spor, sağlıklı yaşam, eğitim ve eğlencenin 3 gün boyunca doğrudan gençlerle buluşacak."