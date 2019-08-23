Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

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Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı fındık bahçelerinde mahsur kalan işçilerin ekipler tarafından kurtarıldığını da belirten Demirci, bazı evlerde ise su baskını yaşandığını kaydetti.