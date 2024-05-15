Fitch Ratings'ten Türkiye raporu: Yurt dışı yerleşik yatırımcılar geri dönüyor

Güçlü gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşullarıyla genel devlet borcunun düşük olduğu kaydedilen raporda, Türkiye'nin 2023'te dış piyasalarda 10 milyar dolar tahvil ihraç ettiği ve mevcut finansman planında bu yıl için de benzer bir tutarın öngörüldüğü belirtildi.