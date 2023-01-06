Fitch'ten Avrupa'nın önde gelen üç büyük ekonomisi için uyarı: Daralma bekleniyor

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yıl küresel ölçekte zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şirketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme şirketi tarafından Kuzey Amerika, Avrupa Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde değerlendirilen şirketlerin bu yıl itibarıyla yüzde 48’inin görünümünün kötüleştiği, geçen yıl bu oranın sadece yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.

Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması beklendiği bildirildi.

Fitch açıklamasında, “(Avrupa’da) Salgın sonrası toparlanma yavaşlıyor. Yüksek enflasyonla birlikte zayıflayan talebin, bir dizi sektörde kredi profillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, küresel ekonomide zayıf büyüme beklentisine rağmen geçen yıl alınan not kararları nedeniyle küresel bazda şirketler için olası not hareketlerinde bu yıl halen yeterli alan olduğu belirtildi.

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