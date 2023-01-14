Ekonomi Fiyat sabitleme seferberliği yayılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat sabitleme seferberliği yayılıyor

Enflasyonla mücadelede zincir marketlerle başlayan ardından beyaz eşya, tekstil ve restoranların eklendiği fiyat sabitleme ve indirim seferberliğine mobilya ve otobüs firmaları da katıldı. TOFED Başkanı Birol Özcan, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapmayacaklarını açıkladı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da 610 firmayla ay sonuna kadar fiyatları sabit tutma kararı aldıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiyat sabitleme seferberliği yayılıyor
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonla mücadele için iş dünyasına ‘Fiyat sabitleme ya da indirme’ çağrısına sektörlerden katılım devam ediyor. Hükümetin köprü ve otoyollara zam yapmayarak başlattığı ardından da zincir marketlerin eklendiği fiyat sabitleme ve indirim hareketine, beyaz eşya sektörü, tekstil ve lokantanın ardından mobilya ve otobüs firmaları da katıldı. Türkiye’nin bilinen en önemli mobilya firmalarının bir arada bulunduğu MODOKO’nun Başkanı Koray Çalışkan, marketlerin öncülük yaptığı fiyat sabitleme kampanyasına MODOKO olarak dahil olmaya karar verdiklerini söyledi.

KÂRIMIZI DÜŞÜRDÜK

Çalışkan, “610 firmayla birlikte ay sonuna kadar fiyatlarımızı artırmama kararı aldık. Şubat ayında asgari ücretin artmasıyla birlikte ufak tefek fiyat artışlar olacak ama ocak sonuna kadar biz fiyatlarımızı sabit tutacağız” dedi. Bununla birlikte müşterilere peşin fiyatına taksit seçenekleri için bankalarla çalıştıklarını hatırlatan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taksit kampanyalarıyla da tüketicileri destekliyoruz. Fiyatların ufak tefek artışı mobilyacıları zorlasa da stokları eritme kısmında bize fayda sağlayacak. Bu dönem iç piyasa biraz daha hareketlenecek. Ayrıca enflasyon artışı karşısında üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Bu dönem hem de stokları erittiğimiz bir dönem olacak. Mobilyanın yüzde 80’inde fiyatları sabit tutuyoruz. Bu kısım daha ağaç ağırlıklı bir kısım ve şu anda fiyatlar da indirimli olarak satışa sunuluyor. Kârlılığımızı düşürdük.”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan da yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını kaydetti.

KÖPRÜ ÜCRETLERİNİN ARTMAMASI SEVİNDİRİCİ

Özcan, “Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnun olduklarını dile getiren Özcan, bunun otobüs firmalarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Yüksek enflasyon beklentisi kırılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele kapsamında marketlerin başlattığı sorumlu ve fedakar tutumun tüm sektörlere örnek olmasını dilediklerini söyledi. Avdagiç, bu tepkinin, enflasyona karşı topyekûn bir mücadeleyi kalıcı kılmasını temenni ettiklerini kaydederek, marketlerin enflasyonla mücadeleye verdiği fiyat dondurma tepkisinin, tüm kesimlerde yüksek enflasyon beklentilerini kırmasını, bozulan fiyatlama davranışlarını ortadan kaldırmasını temenni ettiklerini belirtti. Tüketici fiyatlarında geçen aralık ayında düşüş kaydedildiğini dile getiren Avdagiç, bu kırılmayı, enflasyondaki kalıcı tek haneli seviyeye gidiş için bir başlangıç olarak görmek istediklerini belirtti. Enflasyonla mücadele için kamunun da yapacakları olduğunu kaydeden Avdagiç, “Ancak bu şekilde, yılın ilk yarısını yüzde 35-40, ikinci yarısını ise yüzde 20’nin altında bir enflasyonla kapatma şansını yakalayabiliriz" diye konuştu.

458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi
EKONOMİ
458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi

Bankalardaki döviz 40,6 milyar $ eridi
EKONOMİ
Bankalardaki döviz 40,6 milyar $ eridi
Huzur Sokağının sonunu Bülent Oran yazdı

Huzur Sokağı'nın sonunu Bülent Oran yazdı

​Şule Yüksel'in romanından uyarlanan filminin hikayesi.
Sözleşmeliye kadro müjdesi

Sözleşmeliye kadro müjdesi

​458 bin 615 personeli kapsıyor.
Sıra vana ve sayaçta

Sıra vana ve sayaçta

Karadeniz'de son halka.
Rami kültür merkezi olacak

Rami kültür merkezi olacak

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı.
İsveç'te NATO paniği

İsveç'te NATO paniği

​'Üyelik süreci baltalandı.'
6'lı Masa karmakarışık

6'lı Masa karmakarışık

​Eşitlik krizi büyüyor.
Garajından da gizli belge çıktı

Garajından da gizli belge çıktı

İçinde istihbarat bilgileri var.
Kınamakla kaçamazlar

Kınamakla kaçamazlar

Bakan Çavuşoğlu ​PKK'nın şımarıklığından İsveç hükümetini sorumlu tuttu
Çaçan uğurlandı

Çaçan uğurlandı

​Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Kağıthane'den 24 dakikada Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.