Fiyat sabitleme seferberliği yayılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonla mücadele için iş dünyasına ‘Fiyat sabitleme ya da indirme’ çağrısına sektörlerden katılım devam ediyor. Hükümetin köprü ve otoyollara zam yapmayarak başlattığı ardından da zincir marketlerin eklendiği fiyat sabitleme ve indirim hareketine, beyaz eşya sektörü, tekstil ve lokantanın ardından mobilya ve otobüs firmaları da katıldı. Türkiye’nin bilinen en önemli mobilya firmalarının bir arada bulunduğu MODOKO’nun Başkanı Koray Çalışkan, marketlerin öncülük yaptığı fiyat sabitleme kampanyasına MODOKO olarak dahil olmaya karar verdiklerini söyledi.

KÂRIMIZI DÜŞÜRDÜK

Çalışkan, “610 firmayla birlikte ay sonuna kadar fiyatlarımızı artırmama kararı aldık. Şubat ayında asgari ücretin artmasıyla birlikte ufak tefek fiyat artışlar olacak ama ocak sonuna kadar biz fiyatlarımızı sabit tutacağız” dedi. Bununla birlikte müşterilere peşin fiyatına taksit seçenekleri için bankalarla çalıştıklarını hatırlatan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Taksit kampanyalarıyla da tüketicileri destekliyoruz. Fiyatların ufak tefek artışı mobilyacıları zorlasa da stokları eritme kısmında bize fayda sağlayacak. Bu dönem iç piyasa biraz daha hareketlenecek. Ayrıca enflasyon artışı karşısında üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Bu dönem hem de stokları erittiğimiz bir dönem olacak. Mobilyanın yüzde 80’inde fiyatları sabit tutuyoruz. Bu kısım daha ağaç ağırlıklı bir kısım ve şu anda fiyatlar da indirimli olarak satışa sunuluyor. Kârlılığımızı düşürdük.”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan da yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını kaydetti.

KÖPRÜ ÜCRETLERİNİN ARTMAMASI SEVİNDİRİCİ

Özcan, “Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnun olduklarını dile getiren Özcan, bunun otobüs firmalarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

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Yüksek enflasyon beklentisi kırılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele kapsamında marketlerin başlattığı sorumlu ve fedakar tutumun tüm sektörlere örnek olmasını dilediklerini söyledi. Avdagiç, bu tepkinin, enflasyona karşı topyekûn bir mücadeleyi kalıcı kılmasını temenni ettiklerini kaydederek, marketlerin enflasyonla mücadeleye verdiği fiyat dondurma tepkisinin, tüm kesimlerde yüksek enflasyon beklentilerini kırmasını, bozulan fiyatlama davranışlarını ortadan kaldırmasını temenni ettiklerini belirtti. Tüketici fiyatlarında geçen aralık ayında düşüş kaydedildiğini dile getiren Avdagiç, bu kırılmayı, enflasyondaki kalıcı tek haneli seviyeye gidiş için bir başlangıç olarak görmek istediklerini belirtti. Enflasyonla mücadele için kamunun da yapacakları olduğunu kaydeden Avdagiç, “Ancak bu şekilde, yılın ilk yarısını yüzde 35-40, ikinci yarısını ise yüzde 20’nin altında bir enflasyonla kapatma şansını yakalayabiliriz" diye konuştu.

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