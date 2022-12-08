Ekonomi Fiyat takibi kolaylaştı Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat takibi kolaylaştı: Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak

Ticaret Bakanlığı’ndan market fiyatlarıyla ilgili bir adım geldi. Buna göre 200’den fazla şubesi olan marketler, sattıkları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlığın belirlediği sisteme aktaracak. Veriler kamuoyuyla da paylaşılacak. Uygulama, tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiyat takibi kolaylaştı: Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak
200’den fazla şubesi olan marketler, sattıkları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlığın belirlediği sisteme aktaracak.

Ticaret Bakanlığı’ndan market fiyatlarıyla ilgili bir adım geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, yönetmeliğe "Veri Paylaşımı" başlıklı madde eklendi. Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu. Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Veri aktarımının usul ve esasları bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek.

TAKİP SİSTEMİNDE SONA YAKLAŞILDI

Bu arada, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında, komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin öneminin görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

ALIM GÜCÜ ARTIRILACAK

Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyonun, küresel gelişmeler ve alınan tedbirler sayesinde kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girdiği belirtilen açıklamada, "Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir" denildi. Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünümün de detaylı ele alındığı vurgulanan açıklamada, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşların alım gücünü artıracak ilave adımların kapsamlı değerlendirildiği aktarıldı.

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