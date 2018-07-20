Ekonomi Fiyatı 310 liraya çıkınca sahtesi çoğaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sahte altın uyarısı

Fiyatı 310 liraya çıkınca sahtesi çoğaldı

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası çeyrek altının fiyatı 310 liraya çıkınca fırsatçılara da gün doğdu. Sahte altın uyarısında bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise altın fiyatlarının tavan yapmasıyla sahte altın satışlarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşların altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
TESK'ten sahte altın uyarısı
TESK'ten sahte altın uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altın fiyatının yükselmesiyle dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü bildirdi.

Altında dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına işaret eden Palandöken, "Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı." uyarısında bulundu.

  • Palandöken, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına talebin arttığını, altın fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların da yine iş başında olduğunu belirtti.

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ZOR

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Özellikle çeyrek altın üretimleri düğünlerin sıklaştığı yaz aylarında artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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