Fiyatı altınla yarışıyor

Derin sularda avlanan ve az olduğu için de fiyatı sürekli olarak yüksek olan Kalkan Balığı’nı, genellikle restoranlar tercih ediyor.

Trabzon Balık Hali’nde az da olsa tezgahları süsleyen Kalkan Balığı’nın kilosu 120 TL’den satılırken, vatandaşlar, Kalkan Balığı’nı tezgahlarda sadece seyir ettiklerini, ekonomik olarak almalarının mümkün olmadığını belirtiyor.

Balıkçı esnafı da balığı pahalı aldıkları için fiyatının yüksek olduğunu ve daha çok restoranların tercih ettiğini ifade ediyor.

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