Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiFiyatı tam 3 bin 500 avro
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trüf mantarı ne kadar? Türf mantarı kaça satılıyor?

Fiyatı tam 3 bin 500 avro

Dünyada “kara elmas” olarak bilinen ve kalitesine göre 3 bin 500 Avroya kadar alıcı bulan trüf mantarını Giresun’un Alucra ilçesinde de yetiştirmek için çalışma başlatıldı. Toprak altında yetiştiği için ülkemizde pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ilçe ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

IHA
Trüf mantarı çok değerli.
Trüf mantarı çok değerli.

Alucra ilçesine bağlı Bölükçam Orman İşletme Şefliğince ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Topçam mevkiinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılandı.
Giresun’un Alucra ve Çamoluk ilçe sınırlarında varlığını tespit ettiklerini belirten Alucra Bölükçam Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, trüf mantarının çok değerli bir ihraç ürünü olmakla birlikte lezzetli bir yemeklik mantar türü olduğunu belirtti.
Alucra ilçesinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılanmış olan meşe fidanlarının toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekleyen Çöpoğlu "Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünüdür, eğer planlandığı şekilde yetiştirilebilir ve Alucra ilçe halkı tarafından yeterince korunup sahiplenilirse yöre halkı için bacasız fabrika durumunda olacaktır. Maddi kazancı oldukça yüksek olan bu mantar çeşidi için Alucra arazileri oldukça müsait olup, ilçede yaşayanlar için önemli bir kazanç kaynağı olacaktır" dedi.

Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek
EKONOMİ
Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.