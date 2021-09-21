Ekonomi Fiyatlar denetimle normale dönecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatlar denetimle normale dönecek

Türkiye’de 60 milyon ton ürünün hallere girerek satılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, depolamadan lojistiğe kadar fiyatların yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, “Piyasayı speküle edenlerin ve arz açığı oluşturmaya çalışanların üzerine gidilecek. Kontrole almaya çalıştığımız alan burası. Bu sayede fiyatlar normale dönebilecek” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fiyatlar denetimle normale dönecek
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, fahiş fiyat artışına ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yaklaşık 60 milyon ton ürünün hallere girerek satılması gerektiğine işaret eden Kılıç, ancak zincir mağazalar sisteminden dolayı bu girişin gerçekleşemediğini, bu durumun gerçek fiyatın belirlenmesine engel teşkil ettiğini öne sürdü. Ürünün depolanmasından lojistiğine kadar hangi alanlarda ne kadar fiyatlandığının takibi ile üretici ve tüketinin korunabileceğine işaret eden Kılıç, fiyatların denetimle normale döneceğini söyledi.

ÜRETİCİ SOFRASINA ORTAK OLUYORLAR

  • Üretici fiyatı ile tüketicinin karşılaştığı fiyatlar arasında dengesizlik olduğuna işaret eden Kılıç, “Açıklanamayan bir takım ilave değerler ortaya çıkıyor. Son zamanlarda pandemi ile alakalı girdi maaliyetlerinin yükselmesi, ithalatçı olduğumuz ürünlerde dünyadaki çok kazanma arzusu. Bunlarla bereber kendi ülkemizde tüketim ayağını elinde tutanlar, zincir mağazaların büyük bir kısmını yapanlar bunların da artan iştahıyla beraber üreticinin de sofrasına ortak olmaya başladılar” diye konuştu.

FİYATLARI KENDİLERİ BELİRLİYOR

Söz konusu zincir marketlerin, üreticinin de kar etmesine müsaade etmeden fiyatları kendilerinin belirlediğini söyleyen Kılıç, “On binlerce mağazası olan sistemde, kendilerine göre değerlendirdikleri ve yükselterek tüketiciye ulaştırdıkları bir sisteme şahit oluyoruz. Kara borsacılık, fırsatçılık, tekelcilik, tüketicinin hatta üreticinin de aleyhine gelişen ortamlarda, elbette devletler ellerindeki enstrümanları kullanırlar” dedi.

SIKI TAKİPLE CEZALAR YOLDA

  • Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet, daha önce yaptığı uygulamaları sıkı takiple, sürdürülebilir bir denetimle, gerekli cezalara çarptırarak devam ettirecek. Elbette tek başına çözemeyiz. Ülkemizde yaklaşık 60 milyon ton sebze meyve, hayvansal ürünler bunların hallere girerek satılması gerekiyor. Ancak hale girmeyi zincir mağazalar sisteminden dolayı gerçekleştiremediğimiz için oralarda geçek fiyatların belirlenmesi, rekabet ortamının şekillenmesi, üreticiyi de tüketiciyi de korunabilecek ortamın oluşmasına müsaade etmiyor.”

Yunus Kılıç
Yunus Kılıç

HAL YASASI'YLA ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KORUNACAK

Hal Yasası’nın çıkması ile denetimlerin daha kolay olacağına işaret eden Kılıç, “Çünkü önce ürünün hale gelmesini sağlayacaksınız, orada komisyoncuların hak ettiği kadarını aldıkları ve sonrasının sürdürülebilir sistemde tüketiciye ulaşana kadar paketlemesinden, lojistiğinden, depolanmasından, hepsinden hangi alanlarda ne kadar fiyatlandırıldığını takip edebilirsek o zaman biz istediklerimizi hayata geçirmiş, üreticiyi korumuş aynı zamanda tüketiciye de korumuş oluruz” ifadelerini kullandı.

PİYASAYI SPEKÜLE EDENLER MEMNUN

Denetimlerin ardından fiyatlarda indirim olup olmayacağı konusunda Kılıç, şunları söyledi: “Fiyatlarda elbette indirim olur. Bu uygulamadaki amaç da odur. Hali hazır ortamda emeği veren üretici mağdur. İstediği parayı alamıyor, üretimini sürdüremiyor, borçlarla, faizlerle zor durumda kalıyor. Tüketici mağdur, çünkü ürün hak ettiğiden çok daha yüksek fiyatlara sofrasına geliyor. Burada memnun olan aradaki hak ettiğinden fazla kazananlar. Piyasayı speküle edenler, arz açığı oluşturmaya çalışıp talep enflasyonu oluşturanlar. Şimdi kontrol altına almaya çalıştığımız alan bu ve bunun üzerine gidilecek. Dolayısıyla fiyatlar normal bir şekle dönecek.”

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