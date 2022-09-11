Fiyatlar Stok Takip Sistemi’yle izlenecek

Tüketicilerin şikayet ettiği konulardan biri olan tarladan sofraya gıda tedarik sistemindeki fiyat değişimleri Stok Takip Sistemi’yle izlenecek. Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştireceği Stok Takip Sistemi sayesinde başta gıda ve tarım ürünleri olmak üzere fırsatçılığa geçit verilmeyecek. Bu kapsamda izlenen ürünlerin takibi sayesinde haksız kazanç elde eden fırsatçılara da gerekli yaptırımlar uygulanabilecek.

HER ÜRÜNE AYRI KOD

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde şekillenmeye başlayan sistem, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile yapılacak ortaklıklar ile daha üst seviyelere taşınacak. Yapılacak ortaklıklar ile ürünler kalem kalem kodlanacak. Sınıflama kodunun mali vesikalarda kullanılması zorunluluğu ile söz konusu ürünün yaşam seyrinin izlenmesi de sağlanabilecek. Ayrıca her ürüne verilen etiketler sayesinde de ürünlerin nereden geldiğini, fiyatlarının ne olduğunu, stoğunun ne kadar kaldığını, satıcısının ve aracısının kim olduğunu vatandaş şeffaf bir şekilde görebilecek. Bu verilerin tamamı tek bir sistemde toplanarak bir veri tabanı da oluşturulacak. Sistem gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından en kısa sürede devreye girecek.

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YENİ SİSTEMLE İSRAFA SON

Sistemin ilk hedefi tüketicinin ürün ve hizmete doğru fiyata ulaşması. Tüketici aldığı mal ve hizmette herhangi bir fiyat sapması ya da kalitesizlik tespit ederse şikayette bulunabilecek. Stok Takip Sistemi devlet elinde bulunan ürünler de dahil olmak üzere tüm üreticilerin stoklarını tek bir sistemde göstererek arz talep dengesizliklerinin de önlenmesini sağlayacak.

Girilen veriler ile birkaç yılın ardından hangi ürüne talep ne kadar sistem öğrenecek, bu sayede Türkiye’nin ihtiyacı olanı kadar ülkede bırakılacak. Kalan kısmı ise ihraç edilecek ya da üretilmeyecek. Sistem ayrıca ilerleyen safhalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile de ortak çalışarak ürünler ve fiyatlarındaki istikrarı ortaya çıkaracak.

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