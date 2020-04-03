Ford Avrupa'da üretime ara verdi

Şirket geçen ayki açıklamasında Avrupa'da üretime birkaç hafta ara vereceğini ifade etmiş, ancak tarih belirtmemişti.
Ford Otosan da Salı günü yaptığı açıklamada, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında,
Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada işe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi. Ford Otosan'dan 19 Mart günü yapılan açıklamada, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiği duyuruldu.
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Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ülkedeki tüm kalkınma ajanslarının hastalıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara destek vereceğini açıklamasının ardından peş peşe Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı açılmaya başlandı.
Türkiye genelindeki 26 ajansın tamamının sürece dahil olacağı çalışma kapsamında şimdiye kadar farklı bölgelerde kalkınmaya destek veren 25 ajans çağrıya çıktı.
İşte bölge bölge 30 Nisan'a kadar yapılacak başvurular kapsamında koronavirüse karşı geliştirilecek uygulamalar için verilecek hibe oranları...
İstanbul Kalkınma Ajansı: 51 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 250 bin azami 2 milyon TL destek.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
Çukurova Kalkınma Ajansı: 10 milyon Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
Ankara Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
Güney Ege Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon 570 bin TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 300 bin TL destek.
Orta Anadolu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
Zafer Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL
Ahiler Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
Fırat Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
İpekyolu Kalkınma Ajansı: 8 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 750 bin TL destek.
İzmir Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 500 bin azami 2 milyon TL destek.
Karacadağ Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 600 bin TL destek.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 75 bin azami 500 bin TL destek.
Mevlana Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
Serhat Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
Trakya Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 400 bin TL destek.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 7 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
Koronavirüse karşı proje geliştirene 220 milyon TL: İşte bölge bölge verilecek hibe oranları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile mücadele için destek vereceklerini açıkladığı kalkınma ajansları bir bir harekete geçti. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirenlere 220 milyon TL hibe verilecek. İşte bölge bölge projelere verilecek hibe oranları...