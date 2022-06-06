Ekonomi Fransa petrolde rotayı BAEye çevirdi Görüşmeler başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa petrolde rotayı BAE'ye çevirdi: Görüşmeler başladı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne alternatif bulmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüştüklerini belirtti. AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 92 oranında azaltılması yer alıyor.

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Haber Merkezi AA
Fransa petrolde rotayı BAEye çevirdi: Görüşmeler başladı
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

CNews, Europe 1, Les Echos ortak yayınına katılan Le Maire, Rus gazı ve petrolüne alternatif arayışında olduklarını, BAE'nin Rus petrolüne en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Le Maire, "BAE ile görüşmeler şimdiden başladı, Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız." dedi.

Bakan Le Maire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı enerji bağımsızlığı politikasını savunduklarına değindi.

Öte yandan, ekolojik geçişe yatırımları hızlandıracaklarını belirten Le Maire, genel seçimden sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili hızlandırıcı adımlar atılmasının önünü açacak bir yasayı masaya getireceklerine işaret etti.

Aynı medyalara farklı bir röportajda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "(AB ülkelerinin) Rus gazından kurtularak, bir an önce bağımsızlıklarına tekrar kavuşmaları gerekiyor çünkü Putin, Avrupa projesini sevmiyor." ifadelerini kullandı.

Breton, Putin'in gazı kullanarak Avrupalıları bölmeye çalıştığını iddia etti.

  • AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 92 oranında azaltılması yer alıyor.

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