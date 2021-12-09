Fransa ve İsviçre merkez bankalarından bir ilk: Kritik deneme başarılı oldu İsviçre Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası ödemeleri denemesinin başarılı olduğu açıklandı. İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, denemenin başarılı olmasının hemen CDBC ihracına başlamasına yol açmayacağının da altı çizildi.

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