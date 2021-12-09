Ekonomi Fransa ve İsviçre merkez bankalarından bir ilk Kritik deneme başarılı oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa ve İsviçre merkez bankalarından bir ilk: Kritik deneme başarılı oldu

İsviçre Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası ödemeleri denemesinin başarılı olduğu açıklandı. İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, denemenin başarılı olmasının hemen CDBC ihracına başlamasına yol açmayacağının da altı çizildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa ve İsviçre merkez bankalarından bir ilk: Kritik deneme başarılı oldu
Foto/arşiv

Fransa ve İsviçre arasındaki dağlardan esinlenerek Jura Projesi adı verilen testte, ilk kez dijital bir Euro ve İsviçre Frangı başarılı şekilde test edildi.

Euro ve İsviçre Frangı cinsinden Döviz işlemlerinin merkez bankası dijital parası ile sorunsuz şekilde yapılmasının mümkün olduğu görüldü. Test, token'laştirilmiş euro cinsinden Fransız ticari kağıdının ihraç edilebildiği, itfa edilebildiği ve finansal kuruluşlar arasında transfer edilebildiğini ortaya kondu.

Jura projesinde, perakende CDBC'lerden farklı olarak bankadan bankaya "büyük çaplı" kredi piyasalarına odaklanıldı.

Yapılan teste, Bank for International Setlements, UBS, Credit Suisse, Natixis, İsviçre'nın borsa operatörü SIX, finansal teknoloji şirketi R3 ve danışmanlık şirketi Accentura katıldı.

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