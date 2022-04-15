Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Fransada 1986dan bu yana en yüksek enflasyon oranı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa’da 1986’dan bu yana en yüksek enflasyon oranı

ABD, Almanya ve İngiltere'den sonra Fransa’da mart ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 4.5’e yükselmesinin ardından ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fransa’da 1986’dan bu yana en yüksek enflasyon oranı
Foto/arşiv

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Mart ayında yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 4.5 oranında yükselmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

İNSEE’ye göre, enflasyondaki bu artış, enerji fiyatlarındanki artıştan kaynaklandı. Enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 oranında artarken, petrolden üretilen ürünler ise yüzde 43.5 arttı. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 2.9 olurken, taze ürünlerdeki artış ise yüzde 7.6, mamul ürünler ise yüzde 2.1 arttı.

Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 5.1’e yükseldi.

Bu yüksek enflasyonun 1 Mayıs’ta asgari ücretin yeniden değerlendirilmesine yol açacağı bildirilirken, Çalışma Bakanlığı şimdiden bin 603 Euro brüt olan asgari ücretin, brüt 30 ile 35 euro arasında artacağını belirtmişti.

Konut satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış: Zirvede İstanbul yer alıyor
EKONOMİ
Konut satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış: Zirvede İstanbul yer alıyor

İTO Başkanı Avdagiç: Panik fiyatlaması tüm kesimler için zarar getirir
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç: Panik fiyatlaması tüm kesimler için zarar getirir
TOGGda heyecanlandıran gelişme

TOGG'da heyecanlandıran gelişme

Lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor.
Zirvede İstanbul var

Zirvede İstanbul var

Konut satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış.
Görevi devraldı

​Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Abdullah Özdemir seçildi.

Bakan Karaismailoğlu, Ukrayna sahillerinde bekleyen gemiler için konuştu.
Fibabanka'nın<br>faiz soygunu

Fibabanka'nın
faiz soygunu

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

Cumhurbaşkanı talimat vermişti: Ramazan Bayramı'nda açılacak.

Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev.
Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırılarının yoğunlaşacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.