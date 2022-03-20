Ekonomi Fransadan Rusyaya bir yaptırım daha Merkez Bankasının 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa'dan Rusya'ya bir yaptırım daha: Merkez Bankası’nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’nın Rusya Merkez Bankası’na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Fransadan Rusyaya bir yaptırım daha: Merkez Bankası’nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu
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Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa’nın Rusya Merkez Bankası’na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu bildirerek, "Rusya Merkez Bankası’nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.

TOPLAM DONDURULAN VARLIK 1 MİLYAR EURO'YU BULDU

Le Maire ayrıca, Fransa’da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak, "Toplamda, dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında” dedi.

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