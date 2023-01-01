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Ekonomi
FTX: Hackerler yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto para çaldı
Kripto para borsası FTX, yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu.
19:44 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

FTX, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini bildirdi.

  • Şirketin 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını anımsatan FTX, hem uluslararası hem de ABD kripto para borsasında açığın devam ettiğini bildirdi ve açığın bir kısmını, bilgisayar korsanlarınca çalınan tutara bağladı.

2022'nin kasım ayı başında likidite sıkıntıları yaşamaya başlayan FTX, 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas sürecini başlatmış, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried de istifa ettiği açıklamıştı.

ABD'nin suç duyurusunun ardından 12 Aralık 2022'de, Bahamalar'da gözaltına alınan Bankman-Fried, 3 Ocak'ta yapılan duruşmada kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti.

Müşteri fonlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp olduğu tahmin ediliyor.



#FTX
#kripto para
#Sam Bankman-Fried
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FTX: Hackerler yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto para çaldı
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