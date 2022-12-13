Kripto para borsasını sarsan iflas: FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı

Bankman-Fried Twitterdan yaptığı açıklamada Üzgünüm. En büyük şey bu. Berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım ifadelerini kullandı.Cuma günü FTX Trading ve Alameda , Delaware mahkemelerinde iflas başvurusu yaptı ve Bankman-Fried CEOluk görevinden istifa etti.Bu yıl, Celsius ve Voyager dahil olmak üzere birkaç kripto para borsasının ve token Luna ve terraUSDnin ölümüne tanık olurken, Bitcoin ve Ether gibi daha köklü kripto paraların değeri diğer varlık sınıflarıyla birlikte düştü.Bununla birlikte, FTX daha istikrarlı para birimlerinden biri olarak görülüyordu ve onun zengin kurucusu ünlüler ve politikacılar tarafından desteklendi.Bankman-Fried, 2022 ara dönemi boyunca Demokratlara on milyonlar bağışlarken, FTX Miami Heatin basketbol stadyumunun isim haklarını satın aldı.