Ekonomi Fuarcılıkta güçlü dönüş beklentisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fuarcılıkta güçlü dönüş beklentisi

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılından itibaren Türkiye’de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019’da kaldığı efsane değerleri tekrar yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuarcılıkta güçlü dönüş beklentisi
İlhan Ersözlü

Salgının fuar sektörüne önemli hasar verdiğini dile getiren Ersözlü, “Çok şükür, 1,5 yıllık aradan sonra eylül ayı itibarıyla fuarlar yapılmaya başlandı” diye konuştu.

YÜZDE 20 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ

Ersözlü, “2022’nin ilk yarısından sonra ziyaretçi ve uluslararası dolaşım açısından daha rahat olacağını düşünüyoruz” dedi. Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20’sinin açılacağını öngördüklerini aktaran Ersözlü, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi. 2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız” ifadesini kullandı.

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