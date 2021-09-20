Fuarcılıkta güçlü dönüş beklentisi

Salgının fuar sektörüne önemli hasar verdiğini dile getiren Ersözlü, “Çok şükür, 1,5 yıllık aradan sonra eylül ayı itibarıyla fuarlar yapılmaya başlandı” diye konuştu.
YÜZDE 20 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ
Ersözlü, “2022’nin ilk yarısından sonra ziyaretçi ve uluslararası dolaşım açısından daha rahat olacağını düşünüyoruz” dedi. Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20’sinin açılacağını öngördüklerini aktaran Ersözlü, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi. 2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız” ifadesini kullandı.