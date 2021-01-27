Futbolda ölümcül gelir kaybı

Dünya futbolunda en büyük gelire sahip kulüpler (Futbol Para Ligi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 milyar avro gelir kaybı yaşayacak. Deloitte Spor Endüstrisi Grubu, salgın etkisiyle 2020-2021 sezonu sonunda Futbol Para Ligi kulüplerinin toplam 2 milyar avro gelir kaybına uğrayacağını öngördü.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR PARASIZ BIRAKTI

Kulüpler, 2019-2020 sezonunda toplam 8,2 milyar avroluk bir gelir elde etmesine rağmen 2018-2019 sezonuna kıyasla yüzde 12’lik bir düşüş yaşadı. Söz konusu kulüpler, 2018-2019’da 9,3 milyar avro gelir elde etmişti. Kulüpler, naklen yayın gelirlerinde 937 milyon, maç günü gelirlerinde seyircisiz oynanmış ve iptal edilmiş müsabakaların etkisiyle 257 milyon avro düşüşe engel olamadı. Ticari gelirlerdeki 105 milyon avroluk artış ise toplam düşüşü bir nebze azalttı. 2018-2019 sezonunda ortalama 464 milyon avro gelir elde eden bu 20 kulübün 2019-2020 sezonundaki ortalama geliri 409 milyon avroda kaldı.

Cem Sezgin

EN BÜYÜK KAYIP BARCELONA VE R. MADRİD'DE

İspanya’nın Barcelona Kulübü, 715,1 milyon avroluk gelirle 2018-2019’da olduğu gibi Para Ligi’nde en üst sırada yer aldı. Bu kulübü 714,9 milyon avro gelirle bir başka İspanyol ekibi Real Madrid takip etti. Almanya temsilcisi Bayern Münih 634,1 milyon avro gelirle sıralamada üçüncülüğe çıktı. İlk 10 kulüp arasındaki en düşük gelir kaybını yaşayan Alman ekibi, Bundesliga’nın daha erken tamamlanması sonucu mali tablolarına dahil olmasından faydalandı. Türk kulüpleri, üst üste ikinci kez Para Ligi’nde yer alamadı. Deloitte Türkiye Futbol Endüstrisi Lideri Cem Sezgin, Türkiye'deki yayın ihale bedelinin beş büyük lige oranla çok daha mütevazı kaldığını belirtti.